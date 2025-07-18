По подсчетам портала, сейчас в странах объединения проживает около 3,1 млн граждан республики

БУХАРЕСТ, 18 июля. /ТАСС/. Более 3 млн граждан Румынии проживают в других странах ЕС, государство лидирует по этому показателю в сообществе. Об этом сообщил румынский портал profit.ro.

По его подсчетам, сейчас в странах ЕС проживает около 3,1 млн граждан Румынии, что составляет 16,28% от общего населения страны. На втором месте идет Хорватия, в странах сообщества проживают более 570 тыс. человек или 14,9% от общего числа граждан. Замыкает тройку лидеров Болгария - 753 тыс. человек (11,68%).

Портал отмечает, что наименьшее количество мигрантов внутри Евросоюза зафиксировано из Мальты (0,92%), Франции (0,91%) и Германии (0,9%).

Диаспора составляет значительную часть населения Румынии и оказывает большое экономическое и политическое влияние на страну. На февраль 2025 года всего за пределами страны проживало около 5,7 млн румын, в основном в Италии (более 1,1 млн), Испании (около 1 млн), Великобритании (чуть меньше 1 млн), Германии (около 800 тыс) и США (около 460 тыс.).