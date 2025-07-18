В связи с сокращением числа консульских сотрудников в РФ, возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена, также уточнили в дипведомстве республики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МИД Польши рекомендовал гражданам республики не совершать поездки в Россию, в качестве причин названы присутствие республики в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

"МИД не рекомендует совершать поездки в Россию в связи с войной на Украине и признанием Польши недружественным государством со стороны властей Российской Федерации", - написало польское внешнеполитическое ведомство в X. "В связи с сокращением числа польских консульских сотрудников в России, возможность оказания помощи гражданам Польши ограничена", - уточнил МИД республики.

Ранее в июле МИД РФ проинформировал польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в ответ на решение Варшавы отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове. В конце 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский принял решение закрыть генконсульство РФ в Познани, после чего Москва применила аналогичную меру по отношению к польскому консульству в Санкт-Петербурге. В настоящее время в Польше работают посольство РФ с консульским отделом и генконсульство в Гданьске. Польша в РФ представлена посольством в Москве и генконсульством в Иркутске.