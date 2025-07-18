По мнению вице-спикера Госдумы, страны - члены Атлантического альянса будут вынуждены платить США за оружие за счет своего благосостояния

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предрек появление больших проблем у стран НАТО в связи с возможными затратами на перевооружение Украины.

14 июля президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он объявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации Североатлантического альянса будет оплачивать такие поставки.

"Это станет гибелью для стран - членов Атлантического альянса. Они будут вынуждены платить США за оружие, чтобы отдать его Украине за счет своего благосостояния. Мы уничтожим это оружие вместе с теми, кто будет его использовать", - сказал Толстой в интервью итальянской газете La Repubblica.

Говоря об обещании Трампа предоставить Киеву системы Patriot, депутат указал, что у России тоже есть оружие дальнего действия. "Везде, где есть западное оружие, оно будет для нас законной целью", - подчеркнул он.

При этом Толстой отметил, что РФ не будет провоцировать ЕС и НАТО с помощью этого оружия. "Мы будем использовать оружие дальнего действия, но не против западных стран. Наш приоритет заключается в том, чтобы уничтожить энергетическую и военную инфраструктуру Украины. У нас достаточно сил и средств", - заключил вице-спикер Госдумы.