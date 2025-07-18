Мышление европейской бюрократии, по словам Ираклия Кобахидзе, опустилось еще ниже

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Европейская бюрократия, требующая от Грузии отменить закон о запрете смены пола, скатилась до уровня средневековой инквизиции. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Посмотрите, что от нас требует Венецианская комиссия, до чего опустилась Европа. Мышление европейской бюрократии опустилось ниже инквизиции", - заявил на брифинге Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Европа требует от Грузии отменить принятый в прошлом году закон о защите семейных ценностей, по которому, в частности, запрещается смена пола. Кобахидзе отмечает, что Грузию хотят наказать отменой безвизового режима с ЕС, выдвигая нелепые требования. Премьер сравнил это с сожжением Джордано Бруно за высказывание абсолютно здравых вещей.