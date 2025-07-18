Премьер-министр республики считает, что у властей европейских стран не получится спровоцировать госпереворот

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз полностью перестроился на режим нападения на Грузию из-за отказа открыть "второй фронт" против России, а в качестве шантажа использует тему возможной отмены безвизового режима. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Желание открыть второй фронт в Грузии настолько велико, что "партия глобальной войны" всю европейскую бюрократию перестроила на режим нападения на Грузию, а рычагом использует последний козырь - упразднение безвизового режима. Желающие втянуть нашу страну в войну думают, что, если Евросоюз упразднит безвизовый режим даже по надуманной причине, это вызовет такое волнение в обществе, что завершится переворотом власти и приведением во власть агентуры", - сказал Кобахидзе.

В попытке втянуть Грузию в войну Кобахидзе обвинил и прежнюю администрацию США. По его словам, сразу после начала боевых действий на Украине бывший госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-посол США в Тбилиси Келли Дегнан начали нападать на республику.

"То, что невыполнение указаний "партии глобальной войны" и желающих второго фронта сулило Грузии проблемы, проглядывалось в риторике администрации Байдена, а затем они перешли к действиям, начали вводить необоснованные санкции, демонстративно, по непонятным причинам аннулировали соглашение о стратегическом партнерстве с Грузией и в конце ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" (Бидзины Иванишвили - прим. ТАСС) также необоснованно, без фактов, обвинив в связях с Россией", - подчеркнул он.

25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьера Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что не планирует вводить санкции против России из-за событий вокруг Украины, объяснив это национальными интересами. В начале марта прошлого года Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси из- за позиции властей Грузии по вопросу санкций. Грузинская оппозиция также раскритиковала правительство республики, обвинив его в сотрудничестве с РФ. При этом руководство правящей партии часто обвиняло украинские власти и некоторых европейских политиков в попытке открыть на грузинской территории второй фронт против России.

В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза. В 2024 году власти страны инициировали и приняли закон об иноагентах, который вызвал массовые протесты и резкие заявления со стороны Запада. На фоне ухудшения отношений с ЕС и США 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны в одностороннем порядке замораживают процесс открытия переговоров о вступлении республики в ЕС, что было следующим этапом после получения статуса кандидата. Это решение вызвало акции протеста, которые продолжаются до сих пор.