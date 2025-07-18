Канцлер ФРГ также вновь назвал Россию угрозой, причем не только в контексте Украины, но и в более широком плане

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц каждую неделю общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения конфликта на Украине и американских пошлин. Об этом глава правительства ФРГ заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я думаю, что мы с президентом Трампом имеем одинаковое понимание, мы хотим завершить эту войну, - рассказал политик. - Мы общаемся по телефону каждую неделю, мы координируем наши усилия. Один вопрос - это война на Украине, второй - наши торговые споры и пошлины".

Мерц вновь назвал Россию угрозой, причем не только в контексте Украины, но и в более широком плане. "Мы наблюдаем большую угрозу и эта угроза - Россия. И эта угроза не только Украине. Это про наш мир, нашу свободу, наш политический порядок в Европе", - выступил с утверждением Мерц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на то, что Мерц проявляет себя как яростный апологет конфронтации с Москвой и агрессивной мобилизации Европы. Песков подчеркнул, что Москва это "видит, понимает, знает" и учитывает в дальнейших действиях.