ООН призвала Сирию обеспечить прозрачное расследование столкновений в Эс-Сувейде

Действия Израиля, нанесшего удары по колоннам ВС Сирии и совершившего обстрелы Дамаска, "подрывают усилия по построению новой Сирии", заявил помощник генсека организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Мохамед Халед Хиари

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Расследование столкновений в сирийской провинции Эс-Сувейда должно быть проведено транспарентно, быстро и в соответствии с международными стандартами. С таким призывом обратился к властям Сирии помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихоокеанскому региону Мохамед Халед Хиари.

Текст его выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации опубликовала информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb.

"Призываю сирийские власти обеспечить прозрачность расследования, соответствие международным стандартам и его скорейшее завершение", - отметил Хиари. Он напомнил, что столкновения в Эс-Сувейде "привели к сотням жертв среди представителей сил безопасности Дамаска и бойцов-друзов", а также среди мирных жителей - друзов и бедуинов, включая женщин, детей и стариков. Мирные жители "продолжают сталкиваться с серьезными рисками", медицинские учреждения в Эс-Сувейде работают на пределе возможностей. Коммерческие поставки нарушены, доступ в пострадавшие районы серьезно ограничен "из-за отсутствия безопасности и перекрытия дорог".

Действия Израиля, нанесшего удары по колоннам ВС Сирии и совершившего обстрелы объектов в Дамаске, "подрывают усилия по построению новой Сирии", констатировал Хиари. Он назвал крайне важным соблюдение Израилем и Сирией условий соглашения 1974 года о разъединении войск. В ООН исходят из того, что безопасность и стабильность в Эс-Сувейде может быть достигнута "только посредством подлинного примирения и участия всех слоев многообразного сирийского общества".

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.