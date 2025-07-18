Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в последние дни почти каждый день созванивался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо с целью преодолеть блокаду 18-го пакета санкций против России.

"Я почти ежедневно созванивался в последние дни с премьер-министром Робертом Фицо", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Берлине. "Я благодарен Роберту Фицо за то, что вчера он согласился запустить этот 18-й пакет санкций", - добавил Мерц.

Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В частности, в рамках нового пакета Евросоюз вводит рестрикции в отношении 22 российских банков, санкции против "Северных потоков" и новые ограничения потолка цен на нефть. Рестрикции также коснулись нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии. В четверг Фицо объявил, что Братислава не будет блокировать принятие антироссийских санкций Евросоюза.