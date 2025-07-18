Такие меры угрожают самому Евросоюзу, заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Словакия считает, что вводимые ЕС антироссийские санкции не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине и часто больше угрожают самим европейским государствам. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар.

"Мы [Словакия] по-прежнему убеждены, что мирное урегулирование на Украине может быть достигнуто только дипломатическими усилиями, а не десятками санкций, которые зачастую больше угрожают самим европейским государствам", - приводит его слова информационное агентство TK.