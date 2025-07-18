По информации обозревателя издания, созданный еще в годы холодной войны самолет остается одним из самых дорогих в обслуживании на вооружении американских ВВС

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США снимут с вооружения устаревшую модель бомбардировщика B-1B Lancer. К такому выводу пришел обозреватель Харрисон Касс в статье, опубликованной в среду в американском журнале The National Interest.

По его информации, самолет, созданный еще в годы холодной войны, сейчас является одним из самых дорогих в обслуживании на вооружении ВВС США. При этом около 40% B-1B Lancer находятся в непригодном для выполнения боевых задач состоянии.

Обозреватель подчеркивает, что B-1B на данный момент не подходит под стратегические запросы США, так как с момента разработки модели потенциальные противники Вашингтона сильно модернизировали свои системы ПВО. В связи с этим бомбардировщик планируется заменить на B-21 Raider, специально созданный для действий в условиях работы современных средств обнаружения.

26 марта The National Interest сообщил, что создание способного нести ядерное оружие бомбардировщика-невидимки B-21 Raider может обойтись США более чем в $200 млрд.