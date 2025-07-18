Жан-Ноэль Барро также утверждал, что Евросоюз вместе с США принудит Россию "согласиться на прекращение огня"

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Франция сыграла ключевую роль в разработке и принятии 18-го пакета санкций против России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Сегодня утром мы, европейцы, приняли беспрецедентные санкции против России и стран, которые ее поддерживают. Франция сыграла в этом ключевую роль", - написал министр в X.

Как сообщает экономическая газета Les Echos со ссылкой на источники во французском МИД, Барро лично и другие представители Франции активно обсуждали состав пакета санкций и стоят "почти за 50% принятых мер".

Барро также утверждал, что Евросоюз вместе с США принудит Россию "согласиться на прекращение огня".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает односторонние санкции ЕС незаконными. Он добавил, что российское руководство проанализирует очередной пакет европейских санкций, чтобы минимизировать его последствия.

18-й пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает потолок цен на закупку российской нефти в ЕС, исключает возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток", вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.