Во время мероприятия канцлер ФРГ затронул экономическую ситуацию в Германии, обстановку в секторе Газа, тарифный конфликт с США, возможность введения налога для крупных международных концернов, разногласия в правящей коалиции по вопросу выбора судей в Федеральный конституционный суд

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц дал в пятницу традиционную "летнюю пресс-конференцию" для аккредитованных в Берлине журналистов, во время которой подвел итоги своего 74-дневного пребывания у власти. Мероприятие длилось ровно 1,5 часа, но отведенного времени вообще не хватило в том числе для вопросов, касающихся конфликта на Украине.

"Извините, мы должны на этом закончить. Наше время, к сожалению, ограничено", - сказала модератор мероприятия, попросив извинения у журналистов, которые не успели задать свои вопросы.

Во время пресс-конференции Мерц затронул экономическую ситуацию в Германии, обстановку в секторе Газа, тарифный конфликт с США, возможность введения налога для крупных международных концернов, разногласия в правящей коалиции по вопросу выбора судей в Федеральный конституционный суд. Причем только последняя тема обсуждалась примерно в течение получаса.

Мерц на пресс-конференции касался вскользь украинской тематики, но времени на вопросы о конфликте на Украине и отношениях с Россией не хватило, так что детальной оценки канцлера по этим проблемам журналисты так и не дождались.