Симона Гальперин отметила, что пока эта перспектива кажется далекой

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Израиль будет готов возобновить военную операцию против Ирана, если увидит риск развития ядерной программы в военных целях. Однако пока эта перспектива кажется далекой, заявила на брифинге посол еврейского государства в РФ Симона Гальперин.

"Да, это очень реально", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. "Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим", - добавила она.

При этом, по словам Гальперин, "в данный момент эта возможность немного далека".