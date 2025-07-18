Оценка, которая есть у экспертов, показала, что удар по ядерной программе очень серьезный, заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Израиль оценивает, что в результате недавних ударов ядерная программа Ирана была отброшена как минимум на два-три года назад. Об этом заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.

"Оценка, которая есть у наших экспертов, не только военных, показала, что удар по ядерной программе очень серьезный. Мы считаем, что их программа была отброшена как минимум на два-три года назад", - сказала она на брифинге.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отмечал, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана». Как добавил Гросси, эти мощности «в значительной степени разрушены», но «что-то сохранилось».

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.