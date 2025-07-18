Чехии запретила коммунистическую пропаганду

Закон предусматривает для нарушителя наказание в виде пяти лет тюрьмы

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Поправка о запрете коммунистической пропаганды включена в законодательство Чехии, соответствующий документ подписал президент республики. Об этом сообщил новостной портал Eurаctiv.

Поправка в законодательство предусматривает, согласно порталу, наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет для любого, кто "основывает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно стремятся подавлять права и свободы человека, или разжигать расовую, этническую, национальную, религиозную или классовую ненависть".

Прировнять коммунистическую пропаганду к пропаганде других идеологических течений, ущемляющих права и свободы граждан, призывали депутатов чешского парламента Институт изучения тоталитарных режимов и другие изучающие историю учреждения. Ныне, как следует из сообщения, правовой дисбаланс исправлен.

Между тем в Чехии действует компартия, которая в составе политической коалиции левых сил Sta ilo! ("Достаточно!"), согласно опросам населения, имеет шанс провести своих кандидатов в Палату депутатов. Выборы в нижнюю палату парламента республики состоятся 3 и 4 октября. Компартия Sta ilo! может собрать, по данным социологов, около 5% голосов избирателей.