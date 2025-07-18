Трамп усомнился в наличии у демократов серьезных улик по делу Эпштейна

Президент США задался вопросом, почему Демократическая партия не использовала их, когда контролировала "досье"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что у Демократической партии могут быть какие-либо серьезные и неопровержимые улики по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Если в деле Эпштейна были неопровержимые улики, почему демократы, которые четыре года контролировали "досье", а также имели в своем распоряжении [министра юстиции и генерального прокурора США Меррика] Гарленда и [прокурора Морин] Коми, не использовали их? Потому что у них ничего не было", - написал Трамп Truth Social.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых следовало, что она неточно выразилась: имела в виду все документы по делу Эпштейна, а не подтверждала существование перечня его клиентов. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в 2024 году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.