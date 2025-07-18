Совет ЕС утверждает, что Россия якобы причастна к кибератакам и вмешательствам в избирательный процесс в некоторых странах Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО отреагируют на все попытки России "провести гибридные операции" против стран ЕС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС и в заявлении Североатлантического совета.

"ЕС продолжит решительно действовать, применяя стратегический поход к гибридным угрозам со стороны России. Это обеспечит упреждающий, последовательный и устойчивый ответ, в том числе с помощью асимметричных и соразмерных мер в соответствии с международным правом", - отмечается в документе Евросоюза.

Совет ЕС утверждает, что Россия якобы причастна к кибератакам и вмешательствам в избирательный процесс в некоторых странах ЕС, в числе прочего в Чехии, Франции, ФРГ и Румынии, а также в Молдавии и на Украине.

В распространенном заявлении Североатлантического совета, в частности, перечисляются кибератаки, якобы произведенные в отношении правительственных цифровых систем, операторов критически важной инфраструктуры и других организаций на территории Германии, Чехии, Франции, Великобритании, Румынии и Эстонии. Непосредственно проведение этих операций Североатлантический совет, так же как и Совет ЕС, приписывает хакерской группировке Fancy Bear, известной как APT28, Forest Blizzard и BlueDelta, и увязывает ее деятельность с российскими военными структурами.

Основной политический орган НАТО в своем заявлении подчеркнул, что альянс продолжит оказывать поддержку Украине вопреки внешнему давлению и будет противодействовать угрозам, которые, по мнению совета, исходят от России. "Мы полны решимости использовать весь спектр возможностей для сдерживания, защиты и противодействия всему спектру киберугроз. Мы будем реагировать на них в удобное для нас время и удобными способами", - говорится в заявлении. Отдельно Североатлантический совет подчеркнул, что альянс продолжит инвестировать в оборону в киберпространстве и создаст Интегрированный центр киберзащиты НАТО.

При этом ни совет ЕС, ни Североатлантический совет не приводит конкретных доказательств участия России в кибератаках. Более того, в случае с Румынией 15 июля власти этой страны во время заседания верховного совета обороны республики признали, что у них отсутствуют доказательства вмешательства России в последние выборы.