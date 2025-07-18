Канцлер Германии призвал продумать послевоенное устройство в секторе Газа, которое учитывало бы интересы Израиля в области безопасности и право палестинцев на самоопределение

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер подчеркнул, что нельзя предпринимать никаких шагов по аннексии Западного берега реки Иордан", - отметил он.

Мерц также призвал продумать такое послевоенное устройство в секторе Газа, которое учитывало бы как интересы Израиля в области безопасности, так и право палестинцев на самоопределение. Канцлер выразил надежду "на скорое достижение перемирия" и выступил за разоружение ХАМАС. Он снова подчеркнул необходимость предоставления доступа к гуманитарной помощи жителям анклава.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора. Кроме того, Израиль регулярно проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан и заявляет о планах расширения еврейских поселений.