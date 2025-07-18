Кроме того, бывшего президента Бразилии обязали носить электронный браслет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии обязал бывшего президента страны Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке государственного переворота, носить электронный браслет, позволяющий отследить его передвижения. Политику также запретили пользоваться социальными сетями, сообщает бразильское издание Terra.

Отмечается, что Болсонару уже носит браслет на лодыжке. Экс-лидеру также запрещено выходить из своего дома с 19:00 до 07:00. Его контакты с иностранными послами и дипломатами ограничены.

Как добавила газета O Globo, полиция сегодня провела обыски в доме Болсонару, сотрудники правоохранительных органов изъяли $14 тыс., а также флеш-накопитель. Его содержимое уточняется. В полиции изданию сообщили, что принятые меры стали результатом подозрений в намерении экс-президента совершить побег из страны.

В отношении Болсонару продолжается судебный процесс по делу о попытке переворота в конце 2022 года с целью не допустить прихода к власти действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политика могут осудить уже к октябрю, если докажут его вину и участие в заговоре военных.