Парламентарий подчеркнул, что американскому президенту и США в целом нет никакой разницы, сколько украинцев может погибнуть

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал взрывоопасным совет президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому по переходу в наступление и сравнил его с "прыжком с 9-го этажа вниз головой".

"Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома - слишком уж "взрывоопасная" версия. Но если хоть часть этой информации - правда, то совет, конечно, "по-дружески мощный". Из разряда: "Брат, если хочешь победить - прыгни с 9-го этажа вниз головой. Авось повезет", - написал Дмитрук в Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что Трампу и США в целом нет никакой разницы, сколько украинцев может погибнуть. "Главное, чтобы шоу продолжалось и их интересы в глобальном плане имели место", - отметил Дмитрук, добавив, что исполнителем американской воли остается именно Зеленский, который "всегда готов играть любую роль, лишь бы не выключали свет на сцене".

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским 4 июля сказал, что Украина не добьется изменения хода конфликта в обороне, поэтому Киеву нужно перейти в наступление.

В ходе того же разговора Трамп также спросил, может ли Украина "бомбить Москву или Санкт-Петербург", на что Зеленский ответил, что это возможно "при наличии правильного оружия", эти подробности приводила газета The Financial Times. Белый дом 15 июля заявил, что президент США Дональд Трамп не призывал Владимира Зеленского к нанесению новых ударов вглубь России, в том числе по Москве.