Кроме того, уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ корректирует положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное указом от 14 августа 2001 года №434. Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизинг). Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций - поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.

Как следует из указа, Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств. Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется Советом министров.