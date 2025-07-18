Эксперты издания отмечают, что в последнее время все попытки наступать для украинской армии заканчивались большими потерями при небольшом результате либо вообще без него

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украинская армия не располагает достаточными ресурсами, чтобы перейти в наступление. Такое мнение выразили аналитики украинского издания "Страна", усомнившись в том, что рекомендация пойти на такие меры в принципе могла быть получена Киевом от американского лидера.

"Результативные атакующие действия возможны лишь тогда, когда штурмовые части пополняются личным составом. <...> И параллельно еще и "выносится" логистика и уничтожаются операторы БПЛА противника. <...> У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро в виду стачивания штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями", - говорится в аналитической колонке издания.

Эксперты "Страны" отмечают, что в последнее время все попытки наступать для украинской армии заканчивались большими потерями при небольшом результате либо вообще без него. Они напомнили, что на Украине звучат призывы уйти в стратегическую оборону, чтобы минимизировать потери личного состава, и отложить наступательные действия до момента создания крупных резервов и достижения хотя бы паритета в воздухе.

"Поэтому есть сомнения в том, действительно ли [президент США Дональд] Трамп призвал [Владимира] Зеленского перейти в наступление. Либо это выдуманная в Киеве история с целью оправдать попытки украинского командования наступать", - признают аналитики.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что во время телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп якобы заявил, что, оставаясь в обороне, Украина не сможет изменить ход боевых действий, и потому ВСУ должны перейти в наступление. Комментариев Белого дома на эту тепу пока не поступало. Однако 15 июля там утверждали, что Трамп не призывал Зеленского наносить удары вглубь России, в том числе по Москве.