ХАМАС может отказаться от освобождения 10 заложников, если переговоры затянутся

Официальный представитель группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда отметил, что это также может произойти в случае срыва переговорного процесса по вине Израиля

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС может отказаться от принятого им ранее предложения освободить 10 удерживаемых в секторе Газа заложников, если переговоры о прекращении огня в анклаве затянутся или будут сорваны по вине Израиля. С таким предупреждением выступил официальный представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Если переговорщики противника продолжат упорствовать или сорвут текущие консультации, мы можем и не согласиться на заключение частичных сделок [по Газе], равно как и на освобождение 10 заложников", - подчеркнул представитель радикалов. Трансляцию его выступления вел катарский телеканал Al Jazeera.

Абу Убайда добавил, что ХАМАС "неоднократно предлагал освободить всех пленников за последние несколько месяцев" и надеется, что текущие переговоры в Дохе "приведут к соглашению, которое гарантирует прекращение войны" в Газе.

6 июля переговорный процесс по Газе возобновился в столице Катара. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.