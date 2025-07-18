Молодежь страны должна иметь возможность заявить о себе в глобальной повестке, рассказал начальник отдела молодежи комитета Беслан Аршба

СУХУМ, 18 июля. /ТАСС/. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии налаживает тесные контакты с российскими общественными организациями, чтобы абхазская молодежь имела возможность заявить о себе в глобальной повестке. Об этом сказал начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба на совместной с гендиректором Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрием Ивановым пресс-конференции в Cухуме.

С 16 по 18 июля состоялся официальный визит российской делегации во главе Ивановым в Абхазию.

"Мы налаживаем тесные контакты со всеми российскими организациями, которые представляют молодежную политику, стараемся интегрировать абхазскую молодежь в глобальную повестку, чтобы у нее была возможность заявить о себе, показать свои таланты. У нас много талантливых ребят, которые нуждаются в этом социальном лифте. Благодаря нашим российским коллегам и друзьям на протяжении ближайших лет будут реализованы совместные проекты. Это будут не событийные мероприятия, а конкретная системная работа, направленная на развитие потенциала молодежи", - сказал Аршба.

Представитель Госкомспорта отметил, что главным партнером является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи, которая объединила в прошлом году более 190 стран мира на одной площадке в Сириусе. "Более 100 молодых граждан Абхазии также были участниками этого фестиваля, абхазская делегация была одна из крупнейших. Такие проекты - важный этап в развитии наших отношений", - сказал Аршба.