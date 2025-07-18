В подпольной организации "Русский Херсон" ранее рассказали, что наибольшее количество наемников в рядах ВСУ в Херсонской и Запорожской областях составляют выходцы из стран Латинской Америки

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Колумбия намерена урегулировать ситуацию с отправкой колумбийцев в третьи страны в качестве наемников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, - тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации, которые, очевидно, нас беспокоят не только в контексте войны на Украине, но и в связи с существованием других мест, откуда приходят новости об убитых колумбийцах или колумбийцах, которые были обмануты ложными обещаниями", - подчеркнул заместитель министра.

Ранее в подпольной организации "Русский Херсон" ТАСС рассказали, что наибольшее количество наемников в рядах ВСУ в Херсонской и Запорожской областях составляют выходцы из стран Латинской Америки, в том числе из Колумбии.

Замглавы МИД отметил, что Колумбию эта тема беспокоит. "Мы придерживаемся политики обеспокоенности. Действительно считаем, что лучший вариант - переход к более гражданской и гуманной системе безопасности. Президент говорил об идее комплексной человеко-ориентированной системы безопасности, и я думаю, что в этом процессе тема наемничества играет важную роль, и она, как я уже говорил, конечно, нас беспокоит", - пояснил он.