По данным издания, серия торговых сделок между США и Китаем вынудила американского лидера пересмотреть свой враждебный курс в отношении Пекина

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может быть приглашен в Пекин в начале сентября для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. С таким утверждением выступила британская газета The Times.

Издание заявляет, что серия торговых сделок между США и КНР вынудила Трампа пересмотреть свой враждебный курс в отношении Пекина, что породило предположения о возможном приглашении американского лидера в китайскую столицу на военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в конце августа - начале сентября состоится визит Путина в КНР, где он примет участие в мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне.

Военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам состоится в Пекине 3 сентября. На параде Китай продемонстрирует технику собственного производства, которая находится у него на вооружении.