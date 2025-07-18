Канцлер Германии отметил, что это "займет еще несколько лет"

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в скором вступлении Украины в Европейский союз, заявив, что оно в любом случае едва ли возможно, пока не прекращен конфликт.

"Для нас главный приоритет - сделать все, чтобы эта война закончилась", - сказал он на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. "Затем мы обсудим восстановление Украины", - отметил Мерц, добавив, что "это займет еще несколько лет". Канцлер утверждал, что сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно, но, пока она находится в состоянии конфликта, "конечно, едва ли возможно вступление".

Ранее Еврокомиссия (ЕК) включила в проект бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью в €100 млрд на поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этой связи заявил, что страны Евросоюза не согласятся с проектом, потому что, как он считает, у ЕК "есть только одна очевидная цель - принять Украину в Европейский союз и выделить для этого необходимые финансовые ресурсы".