Принадлежащая Мердоку газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что президент США отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением будет ждать показаний медиамагната Руперта Мердока в суде.

"Жду с нетерпением, когда Руперт Мердок будет давать показания [в суде] по моему иску против него и его "кучки мусора" под названием WSJ. Это будет интересный опыт", - написал он в Truth Social.

Ранее принадлежащая Мердоку газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. По ее информации, Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей финансиста. Рисунок сопровождался запиской с поздравлением. Глава Белого дома в ответ на эту публикацию объявил о намерении судиться с газетой и Мердоком, отметив, что заранее поставил прессу в известность о ложности информации о рисунке.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.