В российской миссии отметили, что объединение "вымучило" очередной пакет ограничений

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Вымученные санкции Евросоюза обречены на провал и подорвут лишь экономику самого ЕС. Так в постпредстве России при ЕС прокомментировали ТАСС 18-й пакет санкций.

"Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету, "пакет" нелегитимных ограничительных мер. Слово "вымучил" в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны - члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике "сокрушительный удар". Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС", - говорится в заявлении российской миссии.

В ней подчеркнули, что вводимые ограничения на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, "неизбежно приведут к росту цен на топливо на рынке ЕС". Это повлечет "дальнейшее снижение конкурентоспособности европейской экономики". "Другой абсурдный пример - подведение под еэсовские санкции взорванных в сентябре 2022 года газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" после того, как в ЕС послушно "проглотили" эту беспрецедентную диверсию и постарались "замести под ковер" ее расследование", - отметили российские дипломаты.

Они также обратили внимание, что "на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции - второй по величине экономики ЕС", и что "на критически высоком уровне находятся показатели госдолга и дефицита госбюджетов" ряда государств сообщества.

Ранее ЕС принял 18-й пакет санкций, направленный на нефтяной и банковский сектора российской экономики. Он, в частности, включает запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российской нефти, если они произведены не в США, Великобритании и Канаде, а также ввел рестрикции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", три из четырех ниток которых уничтожены в результате диверсии.

ЕС также объявил о "понижении потолка цен на российскую нефть", с $60 до $47,6 за баррель, а также включил в свой черный список 105 танкеров, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, не обращая внимание на попытки установить потолок цен. ЕС также запретил европейским финансовым организациям любые транзакции с ранее отключенными от SWIFT 23 российскими банками и распространил эти ограничения еще на 22 банка.