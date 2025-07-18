Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента США Дональда Трампа, направленной на подрыв воли американского народа, заявила директор американской национальной разведки

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США использовалось в политических целях для подрыва президентства Дональда Трампа. Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в социальной сети Х.

"Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации [бывшего президента США Барака] Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики", - написала Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы дала указание создать новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард написала, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

"6 января 2017 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, был опубликован политизированный доклад, заказанный Обамой. Это было грубое использование разведданных в качестве инструмента политической борьбы", - подчеркнула глава Нацразведки.

Габбард заявила, что в создании доклада использовалось недостоверное досье Стила, а действия высокопоставленных чиновников она назвала "государственной изменой". По ее словам, все документы переданы в Министерство юстиции США для проведения расследования.

Признания ЦРУ

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.