По данным журналиста, посол республики в Великобритании Валерий Залужный рассматривается как наиболее вероятный преемник Владимира Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. США рассматривают возможность силового смещения Владимира Зеленского и передачи власти генералу Валерию Залужному, бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу в Великобритании. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По его данным, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник. "Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение", - пишет Херш.

В США уже обсуждается сценарий, при котором ЦРУ не будет вмешиваться в смену руководства, позволив украинцам "разобраться самим".

По словам источников Херша, США и Европа рассчитывают, что смена власти в Киеве позволит начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, по данным Херша, Трамп занимает жесткую позицию в отношении России и продолжает наращивать военную помощь Украине. Зеленский, как пишет журналист, уже осознает угрозу своей отставки и начал перестановки в правительстве.