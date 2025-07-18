Силы специального назначения должны положить конец вооруженным конфликтам на местах, заявил временный президент арабской республики Ахмед аш-Шараа.

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Власти Сирии готовят к отправке в южную провинцию Эс-Сувейда силы безопасности спецназначения, чтобы прекратить происходящие там боестолкновения. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Руководство Сирии прилагает все необходимые усилия для прекращения боевых действий [в Эс-Сувейде] и в связи с этим планирует вскоре отправить туда силы безопасности специального назначения, которые бы положили конец вооруженным конфликтам на местах", - говорится в сообщении, опубликованном канцелярией аш-Шараа в ее Telegram-канале.