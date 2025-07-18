Мерц признал, что политика по Украине в ЕС продвигается "с трудом"

Канцлер Германии указал в этой связи на то, что принятие 18-го пакета антироссийских санкций "снова длилось очень долго"

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что продвигать в Евросоюзе политику в отношении Украины стало трудно, и в качестве примера привел принятие последнего, 18-го по счету, пакета антироссийских санкций.

"Конечно, в ряде случаев звучит справедливая критика в адрес Европейского союза", - приводит его слова пресс-служба правительства ФРГ. "Он просто стал подверженным слишком сильному регулированию, если не сказать, стал слишком бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события", - считает Мерц. Он обратил внимание на то, что во время пандемии коронавируса Евросоюз показал себя "с лучшей стороны".

"Но сейчас мы видим, с каким трудом продвигается в Европейском союзе, например, политика в отношении Украины", - отметил канцлер. Мерц указал в этой связи на то, что принятие 18-го пакета антироссийских санкций "снова длилось очень долго". "Процессы очень неповоротливые, и поэтому мы должны также самокритично сказать, что нам в ЕС необходимо стать лучше, нам необходимо сконцентрироваться на действительно серьезных задачах", - заявил канцлер.