Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о реформировании деятельности организации

Документ направлен на повышение эффективности работы объединения в условиях увеличивающегося количества глобальных вызовов и усложняющейся финансовой ситуации

ООН, 19 июля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН утвердила консенсусом проект резолюции, предложенный Российской Федерацией в рамках реформенной инициативы "ООН-80".

Принятый документ направлен на повышение эффективности работы всемирной организации в условиях множащихся глобальных вызовов и усложняющейся финансовой ситуации. В основу резолюции положена необходимость сохранения сбалансированного характера деятельности ООН на основе ее устава.

Россия, подчеркнув уникальную роль ООН в развитии международного сотрудничества, инициировала данный проект с целью обеспечить транспарентность реформенного процесса. В документе закрепляется центральная роль государств-членов в принятии решений о трансформации работы всемирной организации. Отмечается, что реформы должны обсуждаться в рамках межправительственных органов, а не в кулуарном формате.

Перед принятием резолюции Россия организовала открытый переговорный процесс, учтя предложения всех стран без ущерба для главных целей инициативы.

Резолюция также акцентирует внимание на необходимости сокращения дублирования в работе ООН и выполнения ранее поставленных задач.