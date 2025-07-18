Перемирие поддержали Турция, Иордания и ее соседи, сообщил спецпредставитель Вашингтона Том Барак

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Том Барак.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи", - написал Барак на своей странице в X.

Эмиссар США также призвал друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами "создать новую, единую сирийскую идентичность, способствуя миру и процветанию с соседями".

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.