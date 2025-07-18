WSJ: США поставили Германию перед Швейцарией в очереди для отправки ПВО Украине

Это откроет ФРГ возможность передать Киеву уже две имеющиеся системы зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа передвинула Германию вперед Швейцарии в очереди для поставки с конвейера зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам трех официальных лиц США, это откроет Германии возможность отправить на Украину уже две имеющиеся системы ПВО Patriot, так как закупленные Швейцарией пять комплексов, предположительно, будут поставлены в период с 2026 по 2028 год.

Как отмечает WSJ, обещание американского правительства возместить Германии комплексы стало первым случаем, когда Пентагон выразил готовность посодействовать поставкам оружия Украине после того, как Трамп заявил о намерении предоставить Киеву больше вооружений. Подчеркивается, что украинские союзники испытывают трудности с выполнением просьб о помощи.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что администрация Трампа стремится заключить индивидуальные соглашения с членами НАТО о закупке оружия для Украины. Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже заявили о своей поддержке этой инициативы, о чем сообщил представитель НАТО газете.

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.