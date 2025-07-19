Исключать вариант, что Евросоюз лишит Тбилиси безвизового режима, чтобы подстегнуть волнения, все же нельзя, сообщил профессор Кавказского международного университета

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Сценарий, при котором Евросоюз лишит Грузию безвизового режима, чтобы спровоцировать массовые протесты против действующей власти, маловероятен, но исключать его нельзя. Таким мнением поделился с ТАСС профессор Кавказского международного университета, эксперт Петр Мамрадзе.

Ранее грузинский телеканал "Имеди" опубликовал письмо Еврокомиссии, направленное главе МИД Грузии Маке Бочоришвили. В нем говорится, что Грузия рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения рекомендаций Еврокомиссии. Среди восьми рекомендаций, указанных в письме, отмена законов об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), принятых в прошлом году. Власти Грузии настаивают на том, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо Еврокомиссии очередным шантажом.

"Невозможно с точностью сказать, потому что и там, внутри Евросоюза, среди тех, кто принимает решения, разброд и они не знают, чем все закончится. Мне кажется, маловероятно, [что ЕС отменит Грузии осенью безвиз], но и исключить не могу", - отметил Мамрадзе, добавив, что он не очень удивится, если Запад примет решение о приостановке безвизового режима.

При этом эксперт отмечает, что даже в случае подобного решения ЕС против властей Грузии не будет такого массового протестного движения, как это было в прошлом году. "Они (оппозиция - прим. ТАСС), конечно, это используют и разово проведут акцию, может, даже 5 тыс. человек соберут, и этим все закончится, никаких массовых протестов не будет", - считает Мамрадзе.

По словам Мамрадзе, многие оппозиционно настроенные граждане Грузии разочаровались в лидерах оппозиции. К тому же на патриотические чувства грузин повлияло то, что страна сама может диктовать свою суверенную повестку дня и не поддаваться на шантаж Брюсселя о том, что стране прекратят выделять гранты. К тому же, как отмечает эксперт, после прошлогодних протестов в стране ужесточили законодательство, в частности запретили использование фейерверков на митингах, а многих применивших насилие демонстрантов посадили в тюрьму. Таким образом, не осталось протестного ресурса для массовых беспорядков.