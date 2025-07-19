В провинции произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов.

"Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна, стремясь сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа, а также руководствуясь национальными интересами и гуманитарными соображениями, президент Сирийской Арабской Республики объявляет о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аш-Шараа призвал все стороны соблюдать перемирие, "прекратить все боевые действия во всех районах, обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи".

"В этой связи силы безопасности прибыли в ряд районов для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности граждан и их имущества", - говорится в заявлении. Сирийские власти также предостерегли от любых попыток нарушить перемирие.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Том Барак сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске.