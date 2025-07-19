Как прописано в декларации, стороны признают, что полное восстановление государственной власти на территории ДРК является ключевым элементом мирного соглашения

ДОХА, 19 июля. /ТАСС/. Представители правительства Демократической Республики Конго (ДРК) и повстанцы из Альянса реки Конго (АРК), в который входит группировка "Движение 23 марта" (М23), подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны.

"Стороны взяли на себя обязательство сохранять приверженность постоянному прекращению огня, - приводит выдержки из документа южноафриканская радиостанция SABC. - Стороны также обязуются начать прямые переговоры незамедлительно после вступления в силу положений декларации о принципах с целью заключения мирного соглашения не позднее 10 дней после ее вступления в силу. Эти переговоры будут проводиться в соответствии с мирным соглашением между ДРК и Руандой, подписанным в Вашингтоне 27 июня 2025 года".

Как прописано в декларации, стороны признают, что полное восстановление государственной власти на территории ДРК является ключевым элементом мирного соглашения.

По информации Agence France-Presse (AFP), документ предполагает немедленное прекращение огня на востоке ДРК и включает обязательство сторон начать переговоры для достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

В новость внесены изменения (12:31 мск) - добавлена информация основных положений декларации во втором и третьем абзацах.