Мэр Киева заявил, что ему неприятно говорить на эту тему

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко признался, что ему неприятно говорить на тему контактов с Владимиром Зеленским.

"Неприятно об этом говорить", - сказал он в интервью немецкому телеканалу NTV. "У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы", - заявил Кличко. "Это неумно", - добавил он.

Конфликты между Кличко и украинскими властями, и в особенности Зеленским, представляющими разные политические партии, за последние годы вспыхивали неоднократно. Кличко, в частности, обвинял руководство Украины в чрезмерном стремлении к централизации власти. Мэр столицы также заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей, массовых обысках и возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям.