Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил, что никогда не согласится с тем, что венгры получат положенные им средства только при условии подчинения политике Брюсселя

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Венгрия не примет предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, потому что он предусматривает выделение венгерских денег Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложив Брюсселю серьезно отнестись к предупреждению со стороны Будапешта.

"Я никогда не приму бюджет ЕС, который направляет венгерские деньги на Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который разоряет венгерских фермеров. Я никогда не приму бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа. Я никогда не соглашусь с тем, что венгры будут получать причитающиеся им средства только в том случае, если подчинятся политике Брюсселя в поддержку войны, миграции и трансгендерной пропаганды. Было бы хорошо, если бы в Брюсселе усвоили венгерский ответ: "Никогда", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth 18 июля, заявил, что не только Венгрия, но и другие страны не поддержат проект нового семилетнего бюджета, потому что он подготовлен Еврокомиссией лишь для того, чтобы затащить Украину в ЕС. По его мнению, "этот бюджет разрушит Евросоюз".

Представляя 16 июля в Брюсселе проект бюджета на 2028-2034 годы в размере €2 трлн, Еврокомиссия сообщила, что Украине выделяется из него €100 млрд, то есть 5%. Однако Орбан заявил, что, по оценкам различных экспертных групп, по меньшей мере 20% заложенных в нем средств могут пойти на цели Украины, в том числе на финансирование процесса ее вступления в ЕС.

Венгерское правительство считает, что в таком виде документ не может рассматриваться как основа для переговоров. Будапешт призвал Брюссель отозвать и пересмотреть свой бюджетный план. Консультации стран ЕС по этому вопросу могут продолжаться до конца 2027 года. Для принятия очередного семилетнего бюджета требуется согласие всех членов сообщества.