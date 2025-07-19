НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Российские войска создали угрозу полного окружения группировки ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Согласно ее публикации, ВС РФ создали полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки с востока, юга и запада. В настоящее время российская армия уже контролирует более двух третей территории ДНР, которая стала "главным театром боевых действий", отмечает издание.
Кроме того, газета указывает на успешное продвижение ВС РФ в Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Константиновка - Дружковка, подчеркнув, что ВСУ в Константиновке оказались в огневом мешке.