Гюнтер Ферхойген назвал "чистым лицемерием" то, что европейские политики, несмотря на многочисленные нарушения Устава ООН со стороны западных стран, объявили РФ "неспособной к переговорам" под предлогом начала СВО на Украине

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Государства Европы, если они действительно хотят мира на своем континенте, должны стремиться к взаимопониманию со всеми, в том числе с Россией. Такое мнение высказал бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности (2004-2010) Гюнтер Ферхойген.

В авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche политик назвал "чистым лицемерием" то, что европейские политики, несмотря на многочисленные нарушения Устава ООН со стороны западных стран, объявили РФ "неспособной к переговорам" под предлогом начала специальной военной операции на Украине и отказа членов НАТО вести с Москвой диалог по вопросу новой архитектуры безопасности в Европе в декабре 2021 года. По оценке Ферхойгена, решение отклонить это предложение российской стороны "без какого-либо серьезного" обсуждения противоречит духу альянса и нарушает договор о создании НАТО.

"В статье 1 договора, которая связывает существование и цели НАТО с Уставом ООН, прямо упоминается урегулирование конфликтов в целях укрепления мира, - напомнил экс-еврокомиссар. - Если мы хотим мира на нашем континенте, мы должны стремиться к взаимопониманию со всеми, в том числе с Россией". "Политики Германии и ЕС [в целом] долгие годы фактически отказывают России, крупнейшей стране Европы, в равноправном месте на европейской политической арене. Помимо того, что мы сами не хотели бы подвергаться такому обращению, остается верным и следующее: географию не изменить", - указал Ферхойген.

Постановка вопроса так, будто "речь идет не о безопасности с Россией, а о безопасности от России, служит оправданием" отказа европейских политиков признать реальность и извлечь уроки из прошлого, считает бывший еврокомиссар. "Гонка вооружений, возможно, нежелательная, но неизбежная при таких исходных постулатах, ведет к постоянной напряженности, которая в конечном итоге выльется в конфликт", - предупредил политик.