В акции принимают участие сотни человек

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют Центральную избирательную комиссию, которая рассматривает вопрос о допуске блока к парламентским выборам 28 сентября, передает корреспондент ТАСС. В акции принимают участие сотни человек, которые обеспокоены возможным отказом и скандируют "Требуем честных выборов", "Долой диктатуру".

"Закон должен быть выше амбиций [президента Молдавии] Майи Санду и партии власти. Мы видим, как у нас все политизировано, все направлено против Илана Шора и блока "Победа". Мы требуем, чтобы право каждого на участие в выборах было соблюдено. Никакой избирательности и никакой диктатуры", - сказал перед собравшимися активист блока Иван Гучи. Полиция не препятствует митингу, который проходит мирно.

Ранее ЦИК неоднократно отказывал представителям "Победы" в праве участвовать в выборах, мотивируя это их связями с партией "Шор", которая объявлена незаконной в Молдавии. Так, в прошлом году представителю блока было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты. Кроме того, на лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Регистрация будет проходить до 13 августа. Избирательная кампания стартует 29 августа.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Одним из соперников ПДС выступит еще один избирательный блок. Переговоры о его формировании на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".