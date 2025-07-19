За отказ в регистрации проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, трое воздержались

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии не допустила оппозиционный блок "Победа" к участию в парламентских выборах. Такое постановление было принято на заседании, которое транслировалось пресс-службой ведомства.

"Отклонить запрос о регистрации избирательного блока "Победа", который был подан в ЦИК 14 июля", - зачитал постановление зампредседателя ЦИК Павел Постикэ. Перед этим он огласил доклад, где изложена версия о якобы связях блока с Россией.

За отказ в регистрации проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, еще трое воздержались. Объединение "Победа", которое возглавил после ликвидации партии "Шор" Илан Шор, состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы".

"Победа" опротестует решение ЦИК Молдавии, сообщил журналистам представляющий блок депутат парламента Василий Боля.

"Мы считаем это решение политически мотивированным и обжалуем его в судебном порядке", - сказал он.

Регистрация будет проходить до 13 августа. Избирательная кампания стартует 29 августа. Ранее ЦИК отказал представителям блока "Победа" в праве участвовать в президентских выборах 2024 года под предлогом связей с партией "Шор". Она объявлена незаконной в Молдавии. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство Молдавии будет коалиционным. Одним из соперников ПДС выступит еще один избирательный блок. Переговоры о его формировании на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".