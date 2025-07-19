Глава государства направил слова поддержки судьям Федерального верховного суда республики, в отношении которых власти США ранее ввели визовые ограничения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Вмешательство США во внутренние дела других государств является недопустимым, поскольку наносит ущерб их суверенитету. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Глава государства направил слова поддержки судьям Федерального верховного суда республики, в отношении которых власти США ранее ввели визовые ограничения из-за продолжающегося судебного процесса над экс-лидером Бразилии Жаиром Болсонару. Политика обвиняют в попытке госпереворота в конце 2022 года.

"Выражаю солидарность и поддержку министрам (судьям - прим. ТАСС) Верховного суда, пострадавшим от очередной произвольной и совершенно необоснованной меры правительства Соединенных Штатов, - отметил президент в X. - Вмешательство одной страны в систему правосудия другой недопустимо и наносит ущерб основным принципам уважения между народами и суверенитета". Лула да Силва подчеркнул, что никакие угрозы США не заставят руководство Бразилии пренебречь верховенством закона.