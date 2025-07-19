Елена Ивановская назвала его "не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка, назвав его "инструментом дестабилизации".

"Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка", - сказала она в интервью агентству Укринформ.

По ее убеждению, в условиях вооруженного конфликта русский язык является "не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации". "Конституционная модель языковой политики должна быть согласована с реальностью войны", - заявила она.

Ивановскую назначили языковым омбудсменом 15 июля. Ее заявление о русском языке быстро распространилось в украинских СМИ. В частности, издание "Страна" напомнило, что во время военного положения конституцию менять запрещается. Согласно конституции Украины, государственным языком является украинский, но страна "гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств".

Тем не менее на Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о государственном языке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимает украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.