По словам президента США, все три ядерных объекта республики были полностью разрушены и/или уничтожены

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские ядерные объекты будут уничтожены, если Тегеран решит построить их в новых местах.

"Все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены и/или уничтожены. На то, чтобы восстановить их работу, ушли бы годы, и если бы Иран хотел, им было бы проще начать [строить их заново] в трех других местах прежде, чем эти объекты были бы уничтожены, прими они такое решение", - написал Трамп в Truth Social.

Телеканал NBC News ранее сообщил со ссылкой на источники, что только один из трех иранских объектов по обогащению урана, подвергшихся ударам США в июне, был почти полностью разрушен. По утверждению источников телеканала, два других объекта пострадали значительно меньше и могут быть восстановлены до уровня, позволяющего возобновить работы по обогащению урана в ближайшие несколько месяцев, если Тегеран примет соответствующее решение. Белый дом отверг эти оценки. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, которые приводит агентство Reuters, удары США привели к "полному уничтожению иранских ядерных возможностей".

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.