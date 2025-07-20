Ученые считают, что большое число подобных технических инцидентов, связанных с непосредственной безопасностью пациентов, указывает на необходимость разработки систем защиты

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Медики из США выяснили, что прошлогодний глобальный сбой в работе ОС Windows, спровоцированный обновлением антивируса от компании Crowdstrike, серьезным образом нарушил предоставление медицинских услуг примерно в трети изученных клиник на протяжении одного или нескольких дней. Выводы ученых были представлены в статье в научном журнале JAMA Network Open.

"Современная система здравоохранения все больше опирается в своей работе на цифровые ресурсы, в том числе электронные медкарты пациентов. Их появление повысило эффективность работы врачей, но и принесло новые риски, в том числе связанные со сбоями в работе этих технологий. Инцидент с антивирусным ПО компании Crowdstrike позволил нам впервые изучить последствия подобных сбоев", - пишут исследователи.

Для получения этих сведений группа медиков под руководством доцента Университета штата Калифорния в Сан-Диего (США) Джеффри Талли собрала, каталогизировала и проанализировала стандартизированные медицинские данные, которыми обменивались 2,2 тыс. больниц в США во время глобального сбоя в работе ОС Windows. Также ученые изучили онлайн-активность серверов и сервисов этих больниц до и после сбоя.

Проведенный исследователями анализ показал, что в день инцидента серьезные проблемы в работе онлайн-сервисов, необходимых для предоставления медицинских услуг, возникли у примерно трети изученных клиник (759 госпиталей). Это привело к появлению сбоев в работе более тысячи индивидуальных цифровых сервисов, чуть меньше половины из которых были непосредственно связаны с медициной.

Около 20% из них были связаны с различными аспектами работы с пациентами, в том числе с проведением функциональной диагностики, извлечением информации из медицинских карт и другими процедурами, необходимыми для постановки диагноза или оказания лечения. Многие подобные проблемы были решены в первые сутки после инцидента, однако в пяти десятках случаев перебои с работой цифровых служб сохранялись на протяжении более двух суток.

Как считают Талли и его коллеги, большое число подобных сбоев, связанных с непосредственной безопасностью пациентов, указывает на необходимость скорейшего принятия мер и разработки инструментов и систем, которые бы защитили клиники от появления массовых технических проблем, способных угрожать жизни и благополучию больных.

Крупнейший сбой в работе ОС Windows

Год назад по всему миру произошел массовый сбой в работе компьютеров и систем, основанных на базе ОС Windows, что парализовало работу международных банков, авиаперевозчиков, СМИ и компаний из ряда других отраслей. Эти сбои были порождены обновлением антивируса Falcon Sensor, разработчиком которого является американская компания CrowdStrike. Общий уровень потерь от этого сбоя оценивается в 10 млрд долларов.