Перед силами безопасности поставлена задача обеспечить защиту мирных граждан и добиться освобождения всех удерживаемых в плену заложников

БЕЙРУТ, 19 июля. /ТАСС/. Спецподразделения МВД Сирии разместились к северу и западу от города Эс-Сувейда на юге страны с целью пресечения столкновений, вспыхнувших там ранее между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

На первом этапе урегулирования конфликта перед силами безопасности поставлена задача обеспечить защиту мирных граждан и добиться освобождения всех удерживаемых в плену заложников. Войска окажут поддержку работе чрезвычайного комитета, состоящего из представителей различных ведомств, которой будет заниматься оказанием срочной гуманитарной и медицинской помощи пострадавшему населению, а также восстановлением разрушенной инфраструктуры.

По свидетельству очевидцев, несмотря на объявленный в первой половине дня режим прекращение огня, в ряде районов Эс-Сувейды периодически вспыхивают перестрелки. Отряды бедуинов пытались просочиться со стороны высот Талюль-эс-Сафа на юго-востоке города к кольцевой развязке Омран. Друзские бойцы преградили им путь, в перестрелке стороны понесли потери.

Как передает телеканал, гуманитарная ситуация на юге Сирии ухудшается на фоне полного отсутствия связи и интернета, ощущаются перебои в электроснабжении, больницы переполнены раненными. Ранее сообщалось, что жертвами столкновений с 13 июля стали 262 мирных жителя, в том числе женщины и дети.

Потери друзских отрядов составили 326 бойцов, в рядах спецподразделений МВД и Минобороны, направленных в южные районы из Дамаска для восстановления стабильности, убито 312 военнослужащих. Проправительственные формирования арабских племен потеряли 21 ополченца, еще 19 сотрудников сил внутренней безопасности погибли в результате израильских авиаударов.

В субботу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников. В поддержку перемирия выступили шейхи друзской общины и вожди арабских племен.